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В Германии работницы секс-индустрии требовали разрешить работу борделей

Во время акции протеста в немецком Гамбурге работницы секс-индустрии заявили, что продолжающийся запрет на работу борделей вынуждает их выходить на улицу.

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Работницы секс-индустрии Германии неоднократно просили разрешить работу борделей
Работницы секс-индустрии Германии неоднократно просили разрешить работу борделей
Фото: ЕРА

Вечером 11 июля в немецком городе Гамбург прошла акция протеста, в которой приняли участие работницы борделей. Об этом проинформировало агентство Reuters.

Акцию сотрудницы секс-индустрии провели в районе "красных фонарей", они требовали разрешить работу борделей, которые были закрыты в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На плакатах, которые держали женщины, было, в частности, написано, что самая старая профессия "нуждается в помощи".

Протестовавшие объяснили, что запрет на работу борделей как лицензированных учреждений заставляет их выходить на улицу, чтобы заработать деньги там. Представительницы секс-индустрии считают, что там опасность заражения выше, чем в борделях, где можно "легко" внедрить меры безопасности, примененные в других отраслях.

В Германии уже не первый раз требуют возобновить работу борделей. В частности, похожая акция проходила в Берлине 3 июля.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человек, выздоровело 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В Германии зарегистрировано почти 200 тыс. случаев инфицирования.

Теги: протесты, акции, Гамбург, бордель, женщины, инфекция, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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