В Германии раскрыли масштабную сеть педофилов, среди подозреваемых – 30 тыс. человек

Министр юстиции немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Петер Бизенбах заявил, что киберполиция региона создаст специальную группу для борьбы с насилием над детьми в сети.

В мае первого подозреваемого по делу о насилии над детьми в сети отправили в тюрьму на 10 лет Фото: depositphotos.com

В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью разоблачило масштабную сеть педофилов. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба министерства юстиции региона.

"Мы должны признать, что жестокое обращение с детьми более широко распространено в интернете, чем мы думали ранее. Подразделение киберполиции Северного Рейн-Вестфалии расследует причастность 30 тыс. подозреваемых. Я повторяю: 30 тыс. Такое огромное количество единомышленников предоставляет даже слабо технически подкованным преступникам любую возможность получить соответствующее изображение и видеоматериалы", – заявил министр юстиции региона Петер Бизенбах.

Он отметил, что киберполиция региона создаст специальную группу по борьбе с жестоким обращением с детьми в сети.

Как отмечает Spiegel, более 70 подозреваемых по делу были идентифицированы. В мае первого из них – 27-летнего солдата – приговорили к 10 годам тюрьмы.