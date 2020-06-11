Сломали руку и бросили одну дома. Под Херсоном жестоко избили семимесячную девочку

Полицейские Херсонской области открыли уголовное производство по факту побоев семимесячной девочки в селе Подо-Калиновка. Ранее из этой семьи уже изымали ребенка из-за избиения отца.

10 июня социальная работница из службы по делам детей во время посещения семьи в селе Подо-Калиновка (Херсонская область) обнаружила семимесячную девочку с многочисленными травмами. Об этом она заявила в полицию, сообщают "Факты".

По словам соцработницы, родителей дома не было. Ребенка сразу доставили в Олешковскую центральную районную больницу, а по адресу проживания этой семьи выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

В больнице у младенца диагностировали перелом руки и оказали необходимую помощь. Затем отправили в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, где она будет полностью обследована.

И.о. начальника Олешковского отделения полиции Виталий Бондарь рассказал журналистам, что эта семья уже несколько лет находится на учете в службе по делам детей. Старшего сына инспекторы изъяли из семьи несколько лет назад из-за систематического избиения отцом.

Тогда в отношении мужчины было открыто уголовное производство по статье "побои и истязания" и суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Но приговор еще не вступил в законную силу.

Теперь же открыли новое производство по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение". Родителей девочки разыскивают, а ее саму соцслужба готовится изъять из этой семьи.