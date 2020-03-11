В Харьковской области девочка нанесла ножевые ранения своей бабушке – полиция

По данным полиции Харьковской области, жительницу Змиевского района ранила внучка, которая защищала свою мать.

10 марта в Змиевском районе Харьковской области была госпитализирована 43-летняя местная жительница, которой семилетняя внучка нанесла ножевые ранения. Об этом проинформировала полиция.

"В тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения устроила ссору со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину", – сказано в сообщении.

Пострадавшую доставили в отделение реанимации Змиевской больницы с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.