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В Германии случилась авария с бронеавтомобилями США, есть пострадавшие – СМИ

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Причины аварии пока неизвестны
Причины аварии пока неизвестны
Скриншот: focus.de

В Германии 17 апреля произошла авария с участием нескольких бронированных автомобилей американской армии. Об этом сообщило Spiegel.

Инцидент произошел возле города Амберг в округе Верхний Пфальц федеральной земли Бавария.

По предварительным данным полиции, в аварии на автобане №6 столкнулись четыре бронеавтомобиля. Пострадали семь солдат, один из них – серьезно.

Других данных полиция не предоставила, но по информации Spiegel, в аварии участвовали бронемашины армии США.

В связи с ДТП автобан в направлении Чехии перекрыли. Причины столкновения пока неизвестны. 

По информации издания Focus, в ликвидации последствий аварии участвовало много спасателей, использовали два спасательных вертолета.

Немецкие СМИ опубликовали также фото и видео с места ДТП. 

Теги: США, Германия, ДТП, авария, военные, бронетранспортер, бронетехника, спасатели, Бавария, пострадавшие, столкновение
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