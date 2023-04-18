В Германии случилась авария с бронеавтомобилями США, есть пострадавшие – СМИ

Инцидент произошел возле города Амберг в округе Верхний Пфальц федеральной земли Бавария.

По предварительным данным полиции, в аварии на автобане №6 столкнулись четыре бронеавтомобиля. Пострадали семь солдат, один из них – серьезно.

Других данных полиция не предоставила, но по информации Spiegel, в аварии участвовали бронемашины армии США.

В связи с ДТП автобан в направлении Чехии перекрыли. Причины столкновения пока неизвестны.

По информации издания Focus, в ликвидации последствий аварии участвовало много спасателей, использовали два спасательных вертолета.

Немецкие СМИ опубликовали также фото и видео с места ДТП.