В Германии случилась авария с бронеавтомобилями США, есть пострадавшие – СМИ

Инцидент произошел возле города Амберг в округе Верхний Пфальц федеральной земли Бавария.
По предварительным данным полиции, в аварии на автобане №6 столкнулись четыре бронеавтомобиля. Пострадали семь солдат, один из них – серьезно.
Других данных полиция не предоставила, но по информации Spiegel, в аварии участвовали бронемашины армии США.
В связи с ДТП автобан в направлении Чехии перекрыли. Причины столкновения пока неизвестны.
По информации издания Focus, в ликвидации последствий аварии участвовало много спасателей, использовали два спасательных вертолета.
Немецкие СМИ опубликовали также фото и видео с места ДТП.
* * ????????— BG (@GroBi_22) April 17, 2023
???? 7 VERLETZTE BEI UNFALL MIT MILITÄRFAHRZEUGEN *
Auf der A6, bei Amberg (Bayern), kam es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit 7 Verletzten!
Mehrere Militärfahrzeuge der US-Armee sind ineinander gekracht.
A6 weiterhin gesperrt.https://t.co/bw16iRmYdI