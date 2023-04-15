Румынская баржа с удобрениями наполовину затонула возле украинского порта

В барже появилась пробоина в правом борту, она стала набирать воду и тонуть Скриншот: Constanta INFO / YouTube

По данным канала, баржа стояла на якоре и ждала разгрузки. В этот момент ее протаранило другое судно, перевозившее животных.

В итоге в барже появилась пробоина в правом борту, она стала набирать воду и тонуть.

Экипаж обратился за помощью, и румынский буксир оттянул поврежденную баржу к румынскому берегу Дуная. Обошлось без жертв.

Сейчас баржа наполовину затоплена и может полностью уйти под воду в любой момент.

Судно, которое врезалось в баржу, украинские власти арестовали на три дня. Румынский судовладелец запросил задержание судна в качестве компенсации.

ВИДЕО