В Германии уборщица обнаружила бомбу в пригородном поезде

Самодельное взрывное устройство находилось в поезде, стоявшем в депо Кельна после рейса. В полиции утверждают, что, если бы оно сработало, ущерб был бы минимальным.

3 октября в пригородном поезде, стоявшем в депо железнодорожной станции Кельн в Германии уборщица нашла подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным гвоздями. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

Депо было оцеплено, полицейские с собаками начали поиски других опасных предметов.

После анализа взрывчатки стало ясно, что даже в случае детонации бомба не могла причинить большого вреда людям или имуществу: гвозди, которыми она была начинена, сдвинулись бы всего на несколько сантиметров, заявили в полицейском управлении.

Die Experten gehen davon aus, dass selbst bei Entzündung mit einer Zündquelle die Nägel nur wenige Zentimeter bewegt worden wären. Eine Gefährdung von Menschen und Sachen wäre demnach auch nach Entzündung äußerst unwahrscheinlich gewesen. Zurzeit dauert die Durchsuchung der — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 3, 2020

Издание Bild выяснило, что поезд прибыл 2 октября из Гуммерсбаха; в этом города также проводится полицейская спецоперация.

По данным источников Bild, бомба была сконструирована из черного пороха, фейерверков, гвоздей и шурупов. Спецслужбы пока не пришли к выводу, связана ли находка с террористами или это была попытка шантажа железной дороги.