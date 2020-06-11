В Гренландии открылось консульство США

Госсекретарь США Майк Помпео назвал открытие диппредставительства Соединенных Штатов в Гренландии важным шагом в укреплении сотрудничества в Арктике.

В прошлом году президент Трамп обсуждал покупку острова у Дании Фото: ЕРА

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 10 июня в Гренландии открылось американское консульство. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы вновь открываем наше консульство в Нууке, Гренландия. Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с арктическими союзниками и будет способствовать совместному процветанию наших друзей в Дании и Гренландии. Мы благодарим наших союзников за то, что помогли нам осознать это важное событие", – подчеркнул Помпео.

On June 10, we reopen our consulate in Nuuk, Greenland. Our presence in Nuuk will strengthen our partnerships with our Arctic allies and enhance the shared prosperity of our friends in Denmark and Greenland. We thank our Allies for helping us realize this momentous occasion. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 10, 2020

Консульство США в Гренландии было открыто в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании. Оно было закрыто в 1953 году.

15 августа 2019 года американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность покупки у Дании острова Гренландия. 18 августа информацию об интересе Белого дома к острову подтвердил экономический советник Трампа Ларри Кадлоу.

Информация вызвала негативную реакцию у датских политиков. Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что разговоры о возможной покупке Соединенными Штатами острова Гренландия являются абсурдными.

В правительстве Гренландии заявили, что остров открыт для бизнеса, но не для продажи.

Трамп 21 августа сообщил, что отменил визит в Данию и отложил встречу с Фредериксен из-за того, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии.

Гренландия – крупнейший остров на Земле. Является административной автономной единицей Дании. Население Гренландии – около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыты льдом.