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В Гренландии открылось консульство США

Госсекретарь США Майк Помпео назвал открытие диппредставительства Соединенных Штатов в Гренландии важным шагом в укреплении сотрудничества в Арктике.

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В прошлом году президент Трамп обсуждал покупку острова у Дании
В прошлом году президент Трамп обсуждал покупку острова у Дании
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 10 июня в Гренландии открылось американское консульство. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы вновь открываем наше консульство в Нууке, Гренландия. Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с арктическими союзниками и будет способствовать совместному процветанию наших друзей в Дании и Гренландии. Мы благодарим наших союзников за то, что помогли нам осознать это важное событие", – подчеркнул Помпео.

Консульство США в Гренландии было открыто в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании. Оно было закрыто в 1953 году.

15 августа 2019 года американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность покупки у Дании острова Гренландия. 18 августа информацию об интересе Белого дома к острову подтвердил экономический советник Трампа Ларри Кадлоу.

Информация вызвала негативную реакцию у датских политиков. Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что разговоры о возможной покупке Соединенными Штатами острова Гренландия являются абсурдными.

В правительстве Гренландии заявили, что остров открыт для бизнеса, но не для продажи.

Трамп 21 августа сообщил, что отменил визит в Данию и отложил встречу с Фредериксен из-за того, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии.

Гренландия – крупнейший остров на Земле. Является административной автономной единицей Дании. Население Гренландии – около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыты льдом.

Теги: США, посольство, посольство США, Арктика, Гренландия, Майк Помпео
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