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В Грозном избили адвоката Дубровину, которая защищала украинцев Клиха и Гриба

Неизвестные мужчины и женщины напали на российского юриста Марину Дубровину и корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину у входа в гостиницу в Грозном.

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Дубровина подала заявление о нападении
Дубровина подала заявление о нападении
Фото: Elena Milashina / Facebook

Вечером 6 февраля у входа в гостиницу "Континент" в Грозном (Чечня) неизвестные напали на известного адвоката Марину Дубровину и журналиста Елену Милашину. Об этом написала "Новая газета".

"Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру", – сказано в заметке.

Пострадавшие зафиксировали травмы и подали заявление в правоохранительные органы Чечни.

Дубровина и Милашина прибыли на суд по делу Ислама Нуханова, который снял и распространил видео о "чеченской Рублевке" – элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение главы республики Рамзана Кадырова. Нуханову инкриминируют незаконное хранение оружия.

Адвокат Дубровина защищала украинских политзаключенных Станислава Клиха (которого также судили в Чечне) и Павла Гриба.

Теги: Россия, Чечня, нападение, Грозный, Станислав Клих, Павел Гриб, Марина Дубровина
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