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В Грузии россиянка ударила грузинку из-за флага Украины

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Инцидент произошел из-за того, что россиянка хотела сорвать флаг Украины
Инцидент произошел из-за того, что россиянка хотела сорвать флаг Украины
Фото: depositphotos.com

В одном из бюро переводов города Батуми в Грузии российские граждане сорвали флаг Украины и напали на сотрудницу. Об этом сообщило издание Net Gazeti.

Как рассказали сотрудницы бюро, раздражение российских граждан вызвали флаг Украины и надпись "Русский корабль, иди на х...й". В офисе в это время находились только две сотрудницы. Одну из них ударила гражданка РФ.

Сотрудница бюро Элене Хаджишвили пояснила, что когда российские граждане начали срывать флаг Украины, ее коллега Нана Цакадзе заявила, что они наносят ущерб чужому имуществу. При этом она стала снимать происходящее на телефон, из-за чего ее ударили. Затем была вызвана полиция.

Хаджишвили отмечает, что граждане РФ угрожали сотрудникам и провоцировали драку. По рассказу Хаджишвили, флаг срывала та же женщина, которая ударила ее коллегу.

Впоследствии Батумский городской суд приговорил гражданку России к штрафу в 500 лари (более $170).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Грузия, драка, полиция, флаг, Батуми
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