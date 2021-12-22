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В Индии каждые сутки совершает самоубийство в среднем 61 домохозяйка – исследование

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Почти треть суицидов в мире приходится на Индию
Почти треть суицидов в мире приходится на Индию
Фото: pixabay.com

В Индии Государственное бюро регистрации преступлений (NCRB) опубликовало отчет, согласно которому в 2020 году самоубийство совершили 22 372 женщины-домохозяйки. Об этом 16 декабря проинформировало ВВС.

Телерадиокомпания подсчитала, что в среднем суициды среди нигде не работающих жительниц Индии происходят каждые 25 минут, то есть 61 самоубийств в день.

Всего в прошлом году в стране зафиксировано 153 тыс. самоубийств.

Эксперты по психическому здоровью объясняют, что высокий уровень суицидности среди домохозяек связан в том числе с насилием в семьях (эта проблема усугубилась в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией) и "ежедневной рутинной работой", которая угнетает браки.

Клинический психолог из Варанаси Уша Верма Шривастава сказала ВВС, что "терпимости есть предел". Она объяснила, что большинство женщин в Индии выходят замуж в 18 лет (установленный законом минимум) и проводят весь день дома, занимаясь домашними делами, почти не имея личной свободы и собственных денег, в связи с чем "само существование становится пыткой".

По официальным данным, 36% самоубийств среди женщин в возрасте от 15 до 39 лет в мире приходится именно на Индию. Доля индийских мужчин в общемировом показателе – около 25%.

Теги: Индия, самоубийство, исследование, женщины, семья, насилие, суицид
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