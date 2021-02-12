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В Японии появится "министр одиночества" из-за скачка количества самоубийств на фоне эпидемии

В Японии на фоне эпидемии коронавируса усилилась проблема с самоубийствами граждан. Чтоб ее решить, премьер-министр Японии Есихидэ Суга поручил министру по вопросам рождаемости Тетсуши Сакамото заняться программой по борьбе с одиночеством и изоляцией.

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В Японии сильно возросло количество самоубийств, особенно среди женщин
В Японии сильно возросло количество самоубийств, особенно среди женщин
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга поручил правительству заняться проблемой одиночества и изоляции среди граждан страны в связи с возросшим количеством самоубийств. Об этом сообщает The Japan Times.

Суга обратил внимание, что на фоне карантинных ограничений из-за коронавируса в стране усилилась проблема с самоубийствами. В основном, эта проблема касается женщин.

Заняться программой по борьбе с одиночеством и изоляцией должен министр по вопросам рождаемости Тетсуши Сакамото. 

Сакомото отметил, что в конце февраля планирует провести форум по чрезвычайным ситуациям, чтобы выслушать мнения тех, кто помогает людям, сталкивающимся с одиночеством и изоляцией, и обсудить меры поддержки. Шуга планирует посетить форум.

Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире. В 2016 году уровень смертности от самоубийств в этой стране составлял 18,5 на 100 тыс. человек, уступая только Южной Корее в регионе Западной части Тихого океана и почти в три раза превышая средний годовой показатель в мире, отмечал CNN. Однако в течение последних 10 лет количество таких случаев начало снижаться и в 2019-м достигло исторического минимума – 19 959 смертей за год, сообщал The Japan Times.

Проблема с самоубийствами обострилась в 2020 году на фоне пандемии. В частности, в октябре прошлого года в Японии с собой покончили больше людей, чем умерло от COVID-19 за год. При этом количество самоубийств среди мужчин выросло на 10%, а среди женщин – на 72%.

Глобальное исследование международной организации CARE показало, что во время пандемии женщины больше сталкиваются с проблемой потери работы (55% против 34% мужчин), а также большее количество женщин сообщило о проблемах с психическим здоровьем (27% против 10% мужчин). Это могло повлиять и на статистику самоубийств в Японии.

Теги: Япония, самоубийство, Есихидэ Суга, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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