В Японии создали 3D-маски с реальными лицами людей. Видео

Первый экземпляр с лицом Окавары уже разместили на сайте магазина Фото: online.kamenyaomote.com

Первый экземпляр с лицом самого Окавары размещен на сайте магазина, ее цена – $750. Массовую продажу масок Kamenya Omote начнет весной 2021 года. Одна модель будет стоить около $950. Владелец отмечает, что мощности производства позволят создавать до 100 масок в месяц.

Сейчас магазин получает ежедневно около 50 запросов на покупку маски, в том числе от знаменитостей. Большинству покупателей нужны такие изделия для их фильмов или театров, отметил Окавара. Хозяин магазина признался, что занялся таким проектом, чтобы "повеселиться и сделать сумасшедшие вещи". Окавара управляет ресторанами и ведет творческие тренинги для компаний.