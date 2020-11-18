В Токио загорелся недостроенный небоскреб

Во время пожара в недостроенном небоскребе в Токио на пятом этаже здания находился один рабочий, но его сразу же спасли, о пострадавших не сообщается.

Для тушения пожара привлекли более 30 пожарных машин Скриншот: PJL / Twitter

Утром 18 ноября на строительной площадке 54-этажного небоскреба в центре Токио возник пожар. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пожар вспыхнул около 6.20, для его тушения привлекли более 30 пожарных машин, работа по ликвидации продолжается.

Во время пожара на пятом этаже здания находился один рабочий, но его сразу же спасли, о пострадавших не сообщается.

По данным управления полиции Токио, в здании четыре этажа под землей и 54 этажа над землей, а внутренние работы должны завершиться в январе следующего года.

Считается, что в небоскребе загорелись строительные отходы в подвальном помещении.

Видео с места события в Twitter опубликовал телеканал TBS NEWS.