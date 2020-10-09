В Рязанской области через двое суток ликвидировали пожар на складе боеприпасов

В Рязанской области РФ оперативный штаб приступил к восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от последствий пожара на складе боеприпасов.

В Рязанской области России потушили пожар на территории склада боеприпасов воинской части, который начался 7 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию минобороны РФ.

На данный момент все очаги возгорания полностью ликвидированы, говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков отметил, что оперативный штаб приступил к восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от последствий пожара.

На вопрос о том, возможны ли новые очаги возгорания, Булгаков ответил: "Никаких сомнений, что они могут возникнуть, у нас нет и не может быть".

В пресс-службе главного управления министерства чрезвычайных ситуация РФ в области накануне сообщили, что для ликвидации чрезвычайной ситуации применялись автомобили повышенной проходимости. Для мониторинга зоны возгорания и контроля обстановки в число группировки вошел передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой.

7 октября в Рязанской области на территории бывшей воинской части произошел пожар, начали взрываться старые боеприпасы. По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание сухой травы неподалеку.

Из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировали более 2,3 тыс. жителей, пять человек были госпитализированы.