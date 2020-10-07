Пожар на складе боеприпасов в России. Эвакуировали жителей 14 населенных пунктов

На территории Рязанской области РФ горит склад боеприпасов в воинской части, МЧС организовало эвакуацию более 1600 человек.

Очевидцы сообщили о взрывах, из-за которых дрожат стены домов Фото: rzn.info

В Рязанской области России горит склад боеприпасов на территории воинской части, расположенной в селе Шелемишевские Хутора. Об этом 7 октября сообщил сайт "РЗН.инфо".

По информации сайта, очевидцы сообщили о взрывающихся снарядах.

"Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха", – отмечает СМИ.

По данным "Интерфакса", спасатели эвакуировали жителей 14 населенных пунктов, в общей сложности речь идет о более 1600 жителях.

В МЧС агентству сообщили, что в готовность приведен вертолет Ми-8, пиротехнические аварийно-спасательные машины. В Рязанскую область готовы отправиться специалисты института противопожарной обороны с робототехническим комплексом.

По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание сухой травы неподалеку.