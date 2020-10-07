ГОРДОН
 
 
МИР

Пожар на складе боеприпасов в России. Эвакуировали жителей 14 населенных пунктов

На территории Рязанской области РФ горит склад боеприпасов в воинской части, МЧС организовало эвакуацию более 1600 человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Очевидцы сообщили о взрывах, из-за которых дрожат стены домов
Очевидцы сообщили о взрывах, из-за которых дрожат стены домов
Фото: rzn.info

В Рязанской области России горит склад боеприпасов на территории воинской части, расположенной в селе Шелемишевские Хутора. Об этом 7 октября сообщил сайт "РЗН.инфо".

По информации сайта, очевидцы сообщили о взрывающихся снарядах.

"Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха", – отмечает СМИ.

По данным "Интерфакса", спасатели эвакуировали жителей 14 населенных пунктов, в общей сложности речь идет о более 1600 жителях.

В МЧС агентству сообщили, что в готовность приведен вертолет Ми-8, пиротехнические аварийно-спасательные машины. В Рязанскую область готовы отправиться специалисты института противопожарной обороны с робототехническим комплексом.

По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание сухой травы неподалеку.

Теги: Россия, пожар, эвакуация, МЧС РФ, спасатели, взрывы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS