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В Японии из-за снегопада в пробках застряли более тысячи автомобилей

На скоростной автомагистрали Хокурику в Японии образовалась пробка, руководство префектуры Фукуи призвало Силы самообороны Японии направить военнослужащих на помощь в ликвидации затора.

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Сильный снегопад возле Японского моря прогнозируют до 11 января
Сильный снегопад возле Японского моря прогнозируют до 11 января
Фото: EPA (архив)

Власти префектуры Фукуи и Тояма в центральной части Японии заявили об образовании на территории региона автомобильного затора из-за сильных снегопадов. В нем застряли более тысячи транспортных средств, сообщило агентство Кyodo 10 января.

Затор образовался возле развязки на скоростной автомагистрали Хокурику. Отмечается, что в связи с этим руководство Фукуи призвало Силы самообороны Японии направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации затора.

По словам местных спасателей, 25-летняя женщина и 44-летний мужчина, застрявшие в своих машинах, заболели, их доставили в больницы.

Железнодорожный перевозчик, компания West Japan Railway Co приостановила некоторые рейсы между Токио и Канадзавой (столицей префектуры Исикава).

Японское метеорологическое агентство сообщило о принятии мер по дальнейшим нарушениям дорожного движения из-за снегопада и гололеда на дорогах. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный снегопад в северных и западных регионах на стороне Японского моря до утра 11 января. 

Снегопады на побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо продолжаются в Японии с середины недели.

Теги: автомобили, Япония, снегопад, гололед, спасатели, пробки, синоптики, метеорология
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