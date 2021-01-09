Мадрид накрыл сильнейший за последние 40 лет снегопад. Фоторепортаж

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Жертвами снегопада в Испании стали три человека, министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сказал, что в Мадридском сообществе от непогоды спасли 1,5 тыс. человек. Власти не рекомендуют испанцам покидать свои дома без необходимости.