Мадрид накрыл сильнейший за последние 40 лет снегопад. Фоторепортаж
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Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Из-за шторма "Филомена" столицу Испании Мадрид и вечером 8 января накрыл мощный снегопад, за сутки выпало 20 см снега, сообщает ВВС. Из-за этого приостановлено железнодорожное сообщение с Мадридом, в городе не ходят автобусы, закрылся Международный аэропорт Мадрид-Барахас, погибли как минимум три человека, всего в стране заблокированы более 650 дорог, пишет Reuters. Это мощнейший за последние 40 лет в центральном регионе страны снегопад, пишет El Pais, и как сказал министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, самый сильный шторм за последние 50 лет.
Жертвами снегопада в Испании стали три человека, министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сказал, что в Мадридском сообществе от непогоды спасли 1,5 тыс. человек. Власти не рекомендуют испанцам покидать свои дома без необходимости. →
Жители всего мира отпраздновали наступление нового, 2021 года. Фотографии из разных стран опубликовало агентство ЕРА. Первыми Новый год встретили жители островных государств в южной части Тихого океана – Самоа, Кирибати и Тонга. Последним – Американское Самоа (это небольшой остров, расположенный в Тихом океане, удаленная территория США). Хотя от Самоа до Американского Самоа всего 168 км, они находятся в разных часовых поясах. В Американском Самоа 1 января наступило в 13.00 пятницы по киевскому времени. Как отметила "BBC News Украина", в этом году из-за пандемии коронавируса во многих странах отменили массовые празднования, а там, где их разрешили, люди должны были находиться в масках и придерживаться необходимых мер безопасности. Например, в столице Франции Париже власти вывели на улицы тысячи полицейских, чтобы предотвратить скопление людей. Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке (США), где в новогоднюю ночь обычно собираются тысячи празднующих, впервые с 1907 года была почти пуста из-за ограничений, связанных с пандемией, – вход на площадь перекрыли, а традиционное падение хрустального шара транслировали в прямом эфире, отметил "Голос Америки". В китайском Ухане, откуда год назад началось распространение нового коронавируса, состоялось массовое празднование Нового года – люди пришли в центр города в праздничных костюмах с воздушными шарами.→
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