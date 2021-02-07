В Индии нашли уже 10 тел погибших в результате схода ледника

Пропавшими без вести продолжают считаться 125 человек, которые находились в районе схода ледника в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд.

Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которое произошло 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, стали уже по меньшей мере человек. Об этом сообщает India Today.

Пропавшими без вести остаются 125 человек.

В ходе спасательных операций в районе наводнения из строящегося тоннеля удалось, в частности, достать 16 рабочих, трем из них понадобилась кислородная поддержка.

Спасательные работы на месте трагедии будут продолжаться всю ночь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал в Twitter финансовую поддержку тяжело раненым и ближайшим родственникам погибших в Чамоли.

Ледник сошел на севере Индии, повредив дамбу и спровоцировав серьезное наводнение. Вода смыла мост и поставила под угрозу жизнь людей, живущих на берегах реки Дхаулиганга. Пропавшими без вести считались около 150 человек.