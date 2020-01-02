В Индонезии 19 человек стали жертвами наводнения

Тысячи жителей Джакарты, столицы Индонезии, покинули свои дома из-за стихийного бедствия, которое вызвали сильные дожди.

2 января количество погибших в результате наводнения в столице Индонезии Джакарте достигло 19 человек. Власти проверяют информацию о гибели еще двух человек. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Наводнение вызвали сильные дожди, которые продолжались с вечера 31 декабря до утра 1 января.

Некоторые из погибших погибли в результате оползней, переохлаждения и удара током из-за короткого замыкания. Основной причиной смерти стало наводнение, которое смывало сильным течением своих жертв.

Более 19 тыс. человек были эвакуированы из своих домов 1 января. Их поместили во временные приюты.

Некоторые железнодорожные маршруты были закрыты из соображений безопасности.