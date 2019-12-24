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В Венеции снова произошло наводнение. Фоторепортаж

Сегодня 02.50
В Венеции 23 декабря вновь произошло наводнение. Уровень воды достиг 144 см, пишет агентство ANSA. Ожидалось, что она поднимется до 150 см, но ветер в Адриатическом море уменьшил ее толчок в город. Площадь Сан-Марко, популярная среди туристов, оказалась затопленной. В ноябре вода в Венеции поднималась до 187 см. Это было сильнейшее наводнение с 1966 года.
Теги: Италия, наводнение, Венеция
 

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