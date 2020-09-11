В Иордании взорвался военный склад

Пламя от взрывов, произошедших 11 сентября на армейском складе в иорданском городе Зарка, можно было увидеть в столице страны Аммане – в 35 км от места происшествия.

11 сентября на складе армейских боеприпасов, расположенном неподалеку от крупного промышленного города Зарка (Иордания) с населением 1,5 млн человек, произошла серия взрывов. Об этом пишет Aljazeera.

Пламя можно было увидеть в столице страны Аммане – в 35 км к юго-западу от Зарки.

Видео взрывов в Зарке разместило Al Arabiya English в Twitter.

"В городе Зарка (Иордания) был слышен громкий взрыв. В социальных сетях распространяются несколько видеороликов, на которых видно, как огненный шар освещает ночное небо", – говорится в нем.

Watch: Video shows the large explosion rocking the outskirts of #Zarqa city, northeast of #Jordan’s capital.https://t.co/lrXn6fA5xn pic.twitter.com/yzuIdg1P0j — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2020

Также видео инцидента опубликовало арабское информационное агентство Khaberni.

Пресс-секретарь правительства Иордании Амджад Адаила заявил, что взрывы произошли на загородном складе минометов, принадлежащих вооруженным силам. Их причиной, по предварительным данным, стало замыкание в электрической сети. Официальных сообщений о погибших и раненых нет.

По словам Адаилы, минометы, хранящиеся на объекте, были старыми и не пригодными для использования, однако источник в армии сообщил Aljazeera на условиях анонимности, что часть оружия на складе представляла собой зенитные ракеты с высокоточным наведением.

На данный момент Зарка заблокирован, журналистов к месту происшествия не пускают, пишет Aljazeera.

По информации издания, в пустынной зоне, где произошли взрывы, есть несколько крупных армейских баз, оборудованных США.