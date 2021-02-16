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В Ираке обстреляли военную базу США, есть погибший и раненые

Вечером 15 февраля неизвестные обстреляли базу центрального командования США в городе Эрбиль, всего было запущено 14 ракет. Разведывательная организация SITE Intelligence Group сообщила, что ответственность за нападение взяла на себя группа шиитских боевиков.

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Фото: EPA

В результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек, еще девять получили ранения. Об этом написал в Twitter 16 февраля представитель международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство", полковник Уэйн Маротто.

Обстрел базы центрального командования США в городе Эрбиль произошел вечером 15 февраля. Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.

"Погиб один гражданский подрядчик (не из США), еще девять гражданских подрядчиков получили ранения (один из США)", – отметил военный.

Издание Time 15 февраля писало, что представители службы безопасности рассказали о ранении двух мирных жителей, повреждении автомобиля и другого имущества. Журналисты со ссылкой на заявление разведывательной организации SITE Intelligence Group сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя группа шиитских боевиков, называющая себя "Бригадой стражей крови". Представители группировки сообщили, что всего выпустили 24 ракеты, которые миновали оборону аэропорта.

В заявлении министерства внутренних дел Курдистана говорится о ранении нескольких человек, ракеты были запущены по Эрбилю и его окрестностям. Правительство Курдистана сообщило о звонке государственного секретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Масруру Барзани в связи с обстрелом американских военных.  

Обе стороны выразили соболезнования пострадавшим, Барзани назвал нападение "актом трусости" и призвал Блинкена поддержать совместное расследование с целью установления личности преступников.

Теги: США, ислам, террористы, нападение, боевики, раненые, коалиция, Исламское государство, Энтони Блинкен, обстрелы, ракеты, Курдистан, ракета, погибшие
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