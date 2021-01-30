Авиация США уничтожила в Ираке одного из главарей "Исламского государства"

В результате авиаудара авиации США в Ираке погибло 10 боевиков "Исламского государства". Среди них был один из главарей группировки Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи.

Американская авиация уничтожила в районе города Киркук (Ирак) одного из главарей "Исламского государства", 43-летнего Джаббара Сальмана Али Фархан аль-Иссауи (он же Абу Ясир). Об этом 29 января сообщило издание The New York Times со ссылкой на представителей военного руководства США и Ирака.

Авиаудар был нанесен 27 января. В операции участвовали также иракские службы безопасности.

Как отмечает издание, аль-Иссауи координировал операции "Исламского государства" в Ираке. Он также отвечал за разработку и передачу указаний боевикам ИД и за помощь в расширении присутствия группировки в Ираке.

Вместе с аль-Иссауи были убиты еще девять боевиков "Исламского государства".

Ликвидация главаря ИД стала ответом на теракт, произошедший 21 января на рынке в Багдаде, где террористы-смертники устроили два взрыва. В результате погибло 32 человека, больше 100 пострадали, отмечал BBC.