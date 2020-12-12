В Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор для оппозиционного иранского журналиста Рухоллы Зама, сегодня его привели в действие.

Сайт Зама информировал об акциях протеста в Иране в 2017–2018 годах, его обвинили в подстрекательстве протестующих Скриншот: Awet Wedi Teklu / YouTube

12 декабря в Иране казнили основателя оппозиционного информационного портала Amad News, журналиста Рухоллу Зама, сообщает агентство Mehr.

В июне суд приговорил его к смертной казни за "коррупцию на Земле", Верховный суд в декабре подтвердил приговор, пишет IRNA.

Как отмечает Assosiated Press, это обвинение в Иране используют в делах, связанных со шпионажем или попытками свержения иранского правительства.

В 2017–2018 годах сайт и Telegram-канал Amad News информировали о протестах, которые охватили несколько десятков иранских городов, из-за этого власти Ирана обвинили Зама, его сайт и Telegram-канал в подстрекательстве протестующих, сообщило Radio Farda.

Radio Free Europe / Radio Liberty отмечает, что Зам до октября 2019 года жил и работал в Париже, пока не был задержан "при неясных обстоятельствах". Иранский Корпус стражей исламской революции заявил тогда, что "заманил активиста в ловушку" в ходе "сложной операции с использованием обмана разведки". Где проходила операция, не сообщалось.

Зам, который до этого отрицал причастность к призывам к насилию, признал, что миссия Amad News заключалась в свержении правительства Ирана.

В конце 2017-го – начале 2018 года в Иране состоялись крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требовали побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применяли водометы и задерживали десятки активистов. Протестующие пытались штурмовать государственные здания в Тегеране, в связи с антиправительственными митингами власти Ирана блокировали Instagram и Telegram.

Погибли десятки людей, по данным Radio Farda – не менее 30.