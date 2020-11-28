В Иране в результате теракта убит ведущий физик-ядерщик страны

В пригороде Тегерана 27 ноября в результате террористического акта был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
"Сегодня террористы убили известного иранского ученого. Эта трусость с серьезными признаками израильской роли, которая свидетельствует об отчаянии злоумышленников", – написал Зариф.
Он призвал международное сообщество прекратить "двойные стандарты и осудить этот акт государственного террора".
Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020
Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.
Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.
По данным The wall street journal, Фахризаде называли "отцом иранской бомбы" и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером.