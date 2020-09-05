В Иране взорвалась цистерна с хлором. Пострадало более 200 человек

В западной провинции Илам в Иране 4 сентября пострадало 217 человек в результате взрыва хлора. Об этом сообщило агентство Аlarabiya.
По данным государственных иранских СМИ, руководитель медицинского университета провинции Мохаммад Каримиан сообщил, что взорвался газообразный хлор.
Предварительной причиной чрезвычайной ситуации называются невнимательность и халатность водителя трейлера, который перевозил емкость с газовыми капсулами. О погибших информации нет, подчеркивает агентство.
По словам Каримиана, больницы провинции Илам повысили уровень готовности к лечению раненых.