В Иркутской области РФ дорогу посыпали песком с человеческими костями

По данным "Интерфакса", для борьбы с гололедом на дорогу в Киренске Иркутской области РФ высыпали песок, взятый рядом со старым кладбищем.

13 ноября в городе Киренск Иркутской области России на дороге, которую из-за гололеда посыпали песком, обнаружили человеческие кости. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД в регионе сообщает 15 ноября агентство "Интерфакс".

По данному факту правоохранители проводят проверку.

На дороге, в частности, нашли череп и другие части скелета.

Источник "Интерфакса" рассказал, что, согласно предварительной информации, организация, которая проводила дорожные работы, брала песок возле старого кладбища. Собеседник агентства утверждает, что черепу больше 100 лет.

Человеческие останки уже убрали с дороги, отмечает "Интерфакс". Дорогу посыпали от гололеда по заказу местной администрации.