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В Испании достроили самый высокий в ЕС многоквартирный дом

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Небоскреб Intempo строили 17 лет
Небоскреб Intempo строили 17 лет
Фото: Ruben Martinez Vilar / flickr.com

В испанском городе Бенидорм завершили строительство 187-метрового многоквартирного дома, который является самым высоким сооружением в Европейском союзе. Об этом 20 июля сообщило издание The Guardian.

Небоскреб Intempo строили 17 лет. Он состоит из двух башен, связанных между собой ромбовидной постройкой. В башнях находится самый быстрый в Испании лифт – он движется со скоростью 4,2 м/с и может подняться на последний этаж за 52 секунды.

Цена пентхауса в небоскребе составляет около 2 млн. В других местах здания цены начинаются от 257 тыс.

Издание отмечает, что выбор времени для сооружения такой многоэтажки может показаться катастрофическим, поскольку из-за пандемии курортные города несут большие потери от нехватки туристов. Однако в компании-застройщике Uniq Residential сообщили, что 100 из 256 квартир Intempo были предварительно проданы. Около 60% квартир купили испанцы, остальные – россияне, скандинавы, немцы и бельгийцы.

ВИДЕО
Видео: Cinco Días / YouTube
Теги: Испания, строительство, курорт, небоскреб
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