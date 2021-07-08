В Дании построили самый высокий песчаный замок в мире

По данным Книги рекордов Гиннесса, замок более чем на три метра выше, чем замок, который был построен в Германии в 2019 году и ранее владел этим титулом. Для создания нового рекордсмена использовали около 4,8 тонны песка.

Чтобы замок получился более цельным связным, в песок добавили примерно 10% глины. После завершения "строительства" на конструкцию нанесли клей, чтобы она могла выдержать холодные и ветреные условия.