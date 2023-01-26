В Испании мужчина с мачете напал на две церкви, есть погибший и раненые. СМИ пишут о задержанном марокканце

По озвученной информации, мужчина с мачете сразу зашел в церковь в районе Сан-Исидро и напал на священнослужителя, нанеся ему серьезные ранения, затем он отправился в другую церковь, находящуюся в пяти минутах ходьбы от первой.

Там он якобы напал на пономаря внутри церкви, а когда тот попытался убежать, на площади получил смертельные ранения.

В МВД Испании утверждают, что подозреваемого в нападении задержали и отправили под стражу.

El País пишет со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что ранения получили четыре человека.

Собеседники издания утверждают, что задержанный подозреваемый – 25-летний марокканец по имени Ясин Канжаа. Якобы в церкви в Сан-Исидро он начал спорить на тему религии и ислама, после чего ушел и вернулся уже с мачете.

Во второй церкви, в 200 метрах от первой, вооруженный мужчина, по версии El País, принялся громить церковную утварь, пономарь просил его уйти, после чего последовали нападение на церковника и смертельный удар по его голове за пределами церкви.

La Audiencia investiga como terrorismo un ataque mortal en dos iglesias de Algeciras. El atacante, que ha matado a un sacristán y ha herido a cuatro personas, ha sido detenido poco después. Interior se resiste a determinar la naturaleza de los hechos https://t.co/vzcnTD4Q7M — EL PAÍS (@el_pais) January 25, 2023

Прокуратура проверяет версию, что это была террористическая атака.