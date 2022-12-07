В Испании в результате столкновения поездов пострадали более 150 человек

Спасатели говорят, что пострадало 155 человек, пять из которых более серьезно, чем остальные, ограничившиеся легкими повреждениями.

По словам министра транспорта Испании Ракель Санчес, столкнулись поезд, который стоял на станции, и поезд, который "выполнял тормозной маневр". По ее словам, причины инцидента еще выясняют, но он произошел в месте, где поезда были "в поле зрения" и столкновения можно было избежать.

Очевидцы рассказали Cadena SER, что в момент удара один из поездов был переполнен и люди упали.

Из-за столкновения было прервано движение поездов на трех линиях, пока пострадавшие поезда не убрали.