В Испании полиция нашла на Google Street View сбежавшего из тюрьмы мафиози, которого искали 20 лет

После побега из тюрьмы мафиози сменил имя и устроился шеф-поваром в ресторан Скриншот: Google Maps

Полицейские просматривали панорамы улиц Галапагара в Испании (пригород Мадрида) и заметили у магазина El Huerto de Manu двух мужчин, один из которых был похож на разыскиваемого преступника. Рядом с магазином расположен ресторан La Cocina de Manu, на его странице в Facebook детективы обнаружили фотографию 60-летнего Гаммино в форме шеф-повара, которого опознали по шраму на подбородке.

После побега из тюрьмы в 2002 году Гаммино сменил имя, устроился работать в испанский ресторан и открыл овощной магазин. Мафиози вернут в тюрьму, где он будет отбывать пожизненный срок за убийство и незаконный оборот наркотиков.