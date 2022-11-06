В Италии разбился вертолет с туристами из Словении, погибли семь человек

Вертолет компании Alidaunia летел из островов Тремити в сложных погодных условиях – была опасность грозы. С радаров борт пропал около 9.40, и на его поиски сразу отправили три вертолета карабинеров.

Разбившийся вертолет нашли в труднодоступной сельской местности. Причины крушения будут определять в рамках расследования, по которому назначат экспертизы.

Известно, что пассажирами вертолета были один итальянский врач и семья туристов из Словении: отец, мать и двое детей – 13-летняя дочь и 14-летний сын.

Агентство отмечает, что один из погибших, 60-летний пилот, был "самым опытным в компании Alidaunia".