В Италии разыскивают убийцу-рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы во время отбывания пожизненного заключения

60-летний Джузеппе Мастини, приговоренный в 1989 году в Италии к пожизненному заключению, бежал во время однодневного освобождения из тюрьмы строгого режима в Сассари (Сардиния).

Побег убийцы из тюрьмы стал причиной оживления споров в Италии по поводу пересмотра норм разрешений на временное освобождение Фото: pixabay.com

Полиция Италии разыскивает убийцу – 60-летнего Джузеппе Мастини, который сбежал из тюрьмы во время отбывания пожизненного заключения. Об этом заявили на сайте профсоюза Polizia Equilibrio e Sicurezza (ES Polizia).

Мастини получил временное однодневное освобождение из тюрьмы строгого режима в Сардинии и должен был вернуться 6 сентября, однако в назначенное время не появился, говорится в сообщении.

По информации полиции, убийца-рецидивист терроризировал столицу Италии Рим в 1970-х и 1980-х годах, совершив ряд преступлений, включая убийства, похищения людей и кражи со взломом.

Впервые он сбежал из тюрьмы в 1987 году, точно так же воспользовавшись временным освобождением из тюрьмы. Два года находился в розыске, за это время совершил ограбление, убил полицейского, ранил другого и взял в заложники молодую девушку.

Мастини вновь поймали и отправили в заключение. В 2014 году он получил еще одно временное освобождение, которое, по информации профсоюза итальянской полиции, было заполнено с нарушениями, так что убежал ли он в тот раз, неясно.

В июне 2017 года преступник снова сбежал из тюрьмы на севере Италии, используя тот же метод.

Побег Мастини стал причиной для оживления споров в Италии по поводу пересмотра норм разрешений на временное освобождение в случае совершения определенных преступлений.