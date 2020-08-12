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ПОЛИТИКА

Экс-нардепа Шепелева приговорили к семи годам тюрьмы за побег из-под стражи

В июле 2014 года находившийся под стражей в одной из киевских больниц экс-депутат Верховной Рады Александр Шепелев сумел бежать с помощью конвоира. Он был вновь задержан в 2018 году. Процесс по делу о его побеге завершился в Деснянском райсуде Киева.

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В 2018 году избитого Шепелева нашли под Киевом
В 2018 году избитого Шепелева нашли под Киевом
Фото: radiosvoboda.org

7 августа Деснянский районный суд Киева приговорил бывшего народного депутата от "Батьківщини" и Партии регионов Александра Шепелева к семи годам тюремного заключения за побег из-под стражи. Об этом со ссылкой на приговор пишет "Судовий репортер".

27 марта 2014 года Шепелева, который подозревался в организации убийства, покушении на убийство, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и ряде других преступлений, экстрадировали из Венгрии в Украину. В ночь на 6 июля 2014 года он сбежал из медицинского учреждения, где находился на лечении после экстрадиции.

По данным следствия, для побега политик вступил в сговор с сотрудниками СИЗО, охранявшими его в больнице. Конвоир Олег Бондаренко, который вывел Шепелева из здания, значится в общенациональном розыске. За рулем машины, на которой вывезли беглеца, был двоюродный брат Шепелева – Александр Панченко, который также разыскивается правоохранительными органами.

Шепелев в суде утверждал, что Бондаренко якобы должен был его отравить, но пожалел, вывез и дал мобильный телефон. После этого знакомые вывезли его за границу – в Россию.

Инспекторы СИЗО, дежурившие в ночь побега, но ушедшие спать, ранее получили условные сроки.

20 марта 2015 года стало известно, что Шепелев задержан в России. Это произошло на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины. В апреле ГПУ обратилась в Генеральную прокуратуру России с запросом о выдаче Шепелева.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Россия не выдает Шепелева из-за его сотрудничества с ФСБ.

В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

В апреле 2017 года полиция Москвы по запросу Интерпола снова задержала украинца.

8 февраля 2018 года правоохранители задержали Шепелева около Киева, у него обнаружили удостоверение сотрудника "МГБ ДНР" на чужую фамилию. Экс-нардеп утверждал, что его похитили и избили неизвестные, требовавшие информацию об украинских политиках.

В отношении Шепелева открыты несколько уголовных производств: о растрате средств "Родовид Банка", организации двух покушений на убийство банкира Сергея Дядечко, заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и убийстве в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

Теги: Россия, Киев, СИЗО, Александр Шепелев, больница, побег, конвой, приговор, экстрадиция
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