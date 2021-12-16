В Италии застрелили украинку, работавшую сиделкой

Издание отмечает, что убийством занимаются карабинеры, а подозреваемым в деле является 81-летний брат женщины, за которой украинка присматривала.

Сиделку обнаружили в луже крови и констатировали ее смерть. По предварительным данным, убил ее именно бывший преподаватель математики в средней школе.

Позже Stabia Channel написала, что украинка Мария Баран была убита четырьмя выстрелами в грудь.

Мотивом преступления указана "навязчивая идея" пенсионера, что сиделка крала у него деньги, а также недовольство тем, как она лечила его сестру.

Бывший преподаватель признался в убийстве, его задержали.

По данным il Fatto Vesuviano, женщине, за которой присматривала украинка, – 83 года.

Соседи называют стрелявшего склонным к ссорам без особых причин и мужчиной "с непростым характером".