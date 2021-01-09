В Италии в реке нашли мертвой украинку

Вблизи Рима нашли тело украинки, которую сын искал с середины декабря. Она жила в Италии последние 20 лет.

27 декабря в реке вблизи Рима нашли тело женщины, которое смогли опознать лишь через несколько дней расследования. Ею оказалась 58-летняя украинка, пишет издание Roma Today.

По данным полиции, женщина жила в городе Кастель-Вольтумо, в устье реки Волтурно, ее тело нашли в 200 км от места жительства. Признаков насилия не обнаружили, но точная причина смерти еще не установлена.

Идентифицировать сильно разложившееся тело смогли по отпечаткам пальцев – украинка не была судима, но ее данные были в базе полиции из-за оформления разрешений на жительство, сказано в сообщении.

Украинка приехала в Италию 20 лет назад, в середине декабря сын сообщил в полицию, что она пропала.