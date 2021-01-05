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05 января, 2021
 
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Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ

65-летняя американская актриса Таня Робертс, сыгравшая в фильме "Вид на убийство" девушку Джеймса Бонда, накануне Рождества была госпитализирована. 3 января американские таблоиды сообщили о ее смерти, но вскоре выяснилось, что представитель актрисы по ошибке разослал пресс-релиз о ее кончине. Как пишет таблоид TMZ, Робертс умерла на следующий день после обнародования информации о ее смерти.

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Робертс скончалась в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни
Робертс скончалась в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни
Фото: Tanya Roberts / Facebook

65-летняя американская актриса Таня Робертс скончалась в одной из клиник Лос-Анджелеса 4-го, а не 3 января, как ранее сообщили американские СМИ, ссылаясь на официальный пресс-релиз от ее представителя. Об этом 5 января пишет американский таблоид TMZ.

Эту же информацию 5 января обнародовали таблоиды Mirror и Page Six.

https://www.facebook.com/TMZ/posts/10165385493485713

Ложное сообщение о смерти актрисы были обнародовано 3 января – сообщалось, что Робертс скончалась в больнице после того, как перед Рождеством внезапно потеряла сознание.

Однако вскоре это заявление было опровергнуто. Оказалось, что гражданский супруг актрисы Лэнс О’Брайен, проведав ее в клинике, в какой-то момент решил, что она умерла, и "опустошенный ушел".

После этого пресс-секретарь Робертс Майкл Пингел разослал официальный пресс-релиз, сообщив о ее кончине. В свою очередь, врачи госпиталя, узнав о "смерти" Робертс, перезвонили ее гражданскому мужу, чтобы опровергнуть информацию.

Робертс родилась 15 октября 1955 года в ирландско-еврейской семье в Нью-Йорке. Ее настоящее имя – Виктория Ли Блум.

Дебютом в кино для Робертс стала роль детектива Джули Роджерс в боевике "Ангелы Чарли". За время кинокарьеры Робертс сыграла 40 ролей в комедийных и эротических фильмах, а также принимала участие в рекламных съемках.

Известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда. Главную роль в этом фильме исполнил британский актер Роджер Мур. Он умер в мае 2017 года.

Теги: смерть, Джеймс Бонд, Лос-Анджелес, скандал, актриса, Таня Робертс
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