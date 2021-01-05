Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2021
 
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Новость о смерти звезды бондианы Робертс не подтвердилась

Гражданский супруг американской актрисы Тани Робертс, сыгравшей в фильме "Вид на убийство" девушку Джеймса Бонда, проведав ее в больнице, решил, что она умерла. После чего пресс-секретарь звезды разослал в СМИ официальный пресс-релиз о ее кончине.

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Гражданскому мужу Робертс показалось, что она умерла
Гражданскому мужу Робертс показалось, что она умерла
Фото: Tanya Roberts / Facebook

Известие о смерти 65-летней американской актрисы Тани Робертс оказалось ложным, сообщает 4 января американский таблоид TMZ, известивший ранее о ее смерти со ссылкой на слова представителя актрисы.

Новость о смерти Робертс обнародовали все мировые СМИ, но вскоре выяснилось, что произошла путаница. Как сообщает TMZ, гражданский супруг актрисы Лэнс О’Брайен, проведав ее в клинике, в какой-то момент решил, что она умерла, и "опустошенный ушел". 

После этого пресс-секретарь Робертс Майкл Пингел, пишет издание, разослал во все СМИ официальный пресс-релиз, сообщив о ее кончине. Врачи госпиталя, узнав о "смерти" Робертс, перезвонили ее гражданскому мужу, чтобы опровергнуть информацию.

В настоящее время телефон гражданского мужа выключен. Сама актриса находится в госпитале в Лос-Анджелесе.

https://www.facebook.com/TMZ/posts/10165383012975713

3 января американские таблоиды сообщили, что Робертс скончалась в больнице после того, как перед Рождеством внезапно потеряла сознание.

Пресс-секретарь актрисы 4 января также разместил известие о ее кончине на официальной фан-странице звезды в Facebook.

"Мне жаль, что нужно это запостить. Да, Таня умерла. У меня разбито сердце", – написал он.

https://www.facebook.com/Tanya.Roberts.Official/posts/3508231912594048

Робертс родилась 15 октября 1955 года в ирландско-еврейской семье в Нью-Йорке. Ее настоящее имя – Виктория Ли Блум.

Дебютом в кино для Робертс стала роль детектива Джули Роджерс в боевике "Ангелы Чарли". За время кинокарьеры Робертс сыграла 40 ролей в комедийных и эротических фильмах, а также принимала участие в рекламных съемках.

Известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда. Главную роль в этом фильме исполнил британский актер Роджер Мур. Он умер в мае 2017 года.

Теги: смерть, Джеймс Бонд, актриса
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