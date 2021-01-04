Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс

Американская актриса Таня Робертс стала известной после роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство". Перед смертью она была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что это не было связано с заражением коронавирусом.

Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая в фильме бондианы "Вид на убийство" (1985) девушку Джеймаса Бонда по имени Стейси Саттон, умерла 3 января в США на 66-м году жизни. О ее смерти со ссылкой на представителя актрисы написал таблоид TMZ.

Сообщается, что перед Рождеством актриса после прогулки с собаками вернулась домой и потеряла сознание. После этого она была госпитализирована. Медики подключили Робертс к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что актриса не болела COVID-19.

По словам представителя актрисы, до того как потерять сознание она выглядела вполне здоровой и не жаловалась на самочувствие.

Робертс родилась 15 октября 1955 года в ирландско-еврейской семье в Нью-Йорке. Ее настоящее имя – Виктория Ли Блум.

Дебютом в кино для Робертс стала роль детектива Джули Роджерс в боевике "Ангелы Чарли". За время кинокарьеры Робертс сыграла 40 ролей в комедийных и эротических фильмах, а также принимала участие в рекламных съемках.

Известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда. Главную роль в этом фильме исполнил британский актер Роджер Мур. Он умер в мае 2017 года.