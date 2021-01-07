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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Самое большое испытание в жизни". Корбан выразил благодарность всем, кто поддержал его после смерти сына

Сын бизнесмена Геннадия Корбана Лев Корбан погиб 5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области. Геннадий Корбан 7 января поблагодарил всех "за слова поддержки и попытку разделить бремя утраты".

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Корбан 7 января опубликовал обращение после смерти сына
Корбан 7 января опубликовал обращение после смерти сына
Фото: Gennady Korban / Facebook

Бизнесмен Геннадий Корбан 7 января на своей странице в Facebook выразил благодарность всем, кто поддержал его после смерти сына Льва Корбана, которая произошла  5 января в Днепропетровской области.

"Самое большое испытание в жизни – бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента, пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе. Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем", – написал он.

Корбан заявил, что остаются "только бесконечные красота, любовь и свобода".

"Спасибо всем за слова поддержки, попытку разделить бремя утраты, соучастие и осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего", – добавил бизнесмен.

https://www.facebook.com/nabrok.military/posts/2482557125374509

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице опубликовал фотографию с Корбаном, подписав ее "Когда слов нет".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3628714557210415&id=100002157183088

"Deтектив.info" сообщал, что сын Корбана погиб 5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области. По информации издания, сын политика погиб вместе с одноклассницей Юлией Васик.

Telegram-канал "Карточный Офис" писал, что школьник пропал после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги.

ДТП произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура. По их данным, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, заявила в полицию об их исчезновении, сообщал "Днепр оперативный".

Правоохранители внесли сведения по факту гибели Льва Корбана в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме Льва, у Корбана есть еще трое сыновей.

Теги: Днепропетровск, смерть, Геннадий Корбан, Днепр, школьники, происшествия
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