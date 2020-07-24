В Израиле разработали устройство, способное обнаружить коронавирус за 30 секунд

Израильский стартап NanoScent разработал быстрый тест на определение коронавируса по запаху. Для прохождения теста необходимо выдохнуть воздух в пластиковый пакет с сенсорными чипами.

Устройство для определения вируса по запаху не заменит лабораторные тесты, отметили разработчики теста Фото: depositphotos.com

Израильский стартап NanoScent провел обширное испытание коронавирусного респиратора, который выдает результат за 30 секунд, об этом сообщил Medicalxpress 24 июля.

Для проведения теста пациент выдыхает воздух в пластиковый пакет с сенсорными чипами, которые способны уловить запах вируса, отмечает издание.

Проанализировав дыхание примерно тысячи израильских пациентов с COVID-19, исследователи смогла выявить запахи, связанные с вирусом.

Главный исполнительный директор компании Орен Гаврили отметил, что устройство не заменит лабораторные тесты, но является инструментом массового скрининга.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.