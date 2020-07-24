В Израиле разработали устройство, способное обнаружить коронавирус за 30 секунд

Израильский стартап NanoScent провел обширное испытание коронавирусного респиратора, который выдает результат за 30 секунд, об этом сообщил Medicalxpress 24 июля.
Для проведения теста пациент выдыхает воздух в пластиковый пакет с сенсорными чипами, которые способны уловить запах вируса, отмечает издание.
Проанализировав дыхание примерно тысячи израильских пациентов с COVID-19, исследователи смогла выявить запахи, связанные с вирусом.
Главный исполнительный директор компании Орен Гаврили отметил, что устройство не заменит лабораторные тесты, но является инструментом массового скрининга.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.