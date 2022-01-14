В Израиле заявили, что разрушили иранскую шпионскую сеть, вербовавшую женщин

Задержаны четыре гражданки Израиля иранского происхождения, которые, по данным ШАБАК, были завербованы куратором, утверждающим, что он еврей, живущий в Иране. Сообщается, что женщинам платили за то, чтобы они фотографировали секретные объекты, следили за мерами безопасности и пытались наладить связи с израильскими политиками.

В спецслужбе заявляют о существовании плана создания иранской шпионской сети внутри Израиля. Куратор Рамбод Намдар якобы связался с женщинами через Facebook, а затем поддерживал с ними связь посредством WhatsApp.

"Несмотря на то, что женщины подозревали, что мужчина является сотрудником иранской разведки, некоторые из них поддерживали с ним контакт, соглашались выполнять разные поручения, которые он им давал, и получали от него деньги", – сообщает ШАБАК.

По данным ВВС, 40-летняя женщина из пригорода Тель-Авива согласилась сфотографировать посольство США, когда оно еще находилось в городе, а также интерьеры зданий министерств внутренних дел и социальных дел Израиля. Также вербовщик попросил женщину сказать своему сыну, чтобы тот присоединился к израильской военной разведке во время обязательной военной службы.

Утверждается, что 57-летняя женщина из Бейт-Шемеша также поощряла своего сына служить в военной разведке и передавала куратору военные документы.

"Эти попытки выходят за рамки безопасности и разведки, они распространяются на попытки повлиять на граждан Израиля и израильское общество, посеять раздор и поляризацию, подорвать политическую стабильность в Израиле и подорвать доверие общества к правительству", – прокомментировал разоблачение сети премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.