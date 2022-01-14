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В Израиле заявили, что разрушили иранскую шпионскую сеть, вербовавшую женщин

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В Израиле заявляют о существовании плана создания иранской шпионской сети внутри страны
В Израиле заявляют о существовании плана создания иранской шпионской сети внутри страны
Фото: depositphotos.com

Агентство внутренней безопасности Израиля (ШАБАК) арестовало пять человек, которых подозревают в том, что они за деньги собирали секретную информацию и передавали ее Ирану. Об этом 13 января сообщает BBC.

Задержаны четыре гражданки Израиля иранского происхождения, которые, по данным ШАБАК, были завербованы куратором, утверждающим, что он еврей, живущий в Иране. Сообщается, что женщинам платили за то, чтобы они фотографировали секретные объекты, следили за мерами безопасности и пытались наладить связи с израильскими политиками.

В спецслужбе заявляют о существовании плана создания иранской шпионской сети внутри Израиля. Куратор Рамбод Намдар якобы связался с женщинами через Facebook, а затем поддерживал с ними связь посредством WhatsApp.

"Несмотря на то, что женщины подозревали, что мужчина является сотрудником иранской разведки, некоторые из них поддерживали с ним контакт, соглашались выполнять разные поручения, которые он им давал, и получали от него деньги", – сообщает ШАБАК.

По данным ВВС, 40-летняя женщина из пригорода Тель-Авива согласилась сфотографировать посольство США, когда оно еще находилось в городе, а также интерьеры зданий министерств внутренних дел и социальных дел Израиля. Также вербовщик попросил женщину сказать своему сыну, чтобы тот присоединился к израильской военной разведке во время обязательной военной службы.

Утверждается, что 57-летняя женщина из Бейт-Шемеша также поощряла своего сына служить в военной разведке и передавала куратору военные документы.

"Эти попытки выходят за рамки безопасности и разведки, они распространяются на попытки повлиять на граждан Израиля и израильское общество, посеять раздор и поляризацию, подорвать политическую стабильность в Израиле и подорвать доверие общества к правительству", – прокомментировал разоблачение сети премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Контекст:

В январе 2019 года экс-министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев признал себя виновным в шпионаже в пользу Ирана. Сторона обвинения заявляла, что Сегев был завербован офицером иранской разведки, работавшим под прикрытием в посольстве Ирана в Нигерии и предоставлял Тегерану информацию об энергетической промышленности Израиля, объектах безопасности, а также данные о политиках и военных. 

В июле того же года спецслужбы Ирана заявили об аресте 17 агентов – граждан страны, работавших на ЦРУ, и сообщили, что некоторые из арестованных были приговорены к смертной казни. 

В июле 2020 года власти Ирана обвинили Махмуда Мусави-Маджда в шпионаже в пользу США и Израиля, а также в передаче сведений о передвижениях убитого в январе 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани. 

Напряженность между Ираном и Израилем обострилась в 2021 году из-за инцидента на ядерном объекте в Натанзе. На обогатительном комплексе произошла авария в системе распределения электроэнергии. Вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе стал проявлением "ядерного терроризма". Иранские власти считают, что к аварии причастны израильские спецслужбы.

14 апреля Иран выпустил ракету по израильскому судну возле ОАЭ. В результате атаки судно получило незначительные повреждения, члены команды не пострадали. 

Перед этим инцидентом Израиль ударил по иранскому военному кораблю в Красном море. Иранское судно заподозрили в разведывательной деятельности в интересах Корпуса стражей исламской революции Ирана. 

Теги: США, Иран, Израиль, шпионаж, разведка, контрразведка, женщины, Нафтали Беннет
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