В Иране казнили местного жителя по обвинению в шпионаже на ЦРУ и "Моссад"

Власти Ирана обвиняли Махмуда Мусави-Маджда в шпионаже в пользу США и Израиля, а также в передаче сведений о передвижениях убитого в январе 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани. При этом задержали Мусави-Маджда за полтора года до убийства генерала.

Сегодня утром в Иране был казнен Махмуд Мусави-Маджда, которого власти страны обвинили в шпионаже на США и Израиль. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По версии следствия, Мусави-Маджд собирал информацию для израильской разведки ("Моссад") и ЦРУ о вооруженных силах, силах безопасности, в частности подразделении "Аль-Кудс" и его командующем генерале Касеме Сулеймани, который в январе был убит в результате авиаудара США.

Мусави-Маджд был задержан в октябре 2018 года, потому непосредственно к гибели Сулеймани его дело отношения не имело.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".