В Иране казнили местного жителя по обвинению в шпионаже на ЦРУ и "Моссад"

Сегодня утром в Иране был казнен Махмуд Мусави-Маджда, которого власти страны обвинили в шпионаже на США и Израиль. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По версии следствия, Мусави-Маджд собирал информацию для израильской разведки ("Моссад") и ЦРУ о вооруженных силах, силах безопасности, в частности подразделении "Аль-Кудс" и его командующем генерале Касеме Сулеймани, который в январе был убит в результате авиаудара США.
Мусави-Маджд был задержан в октябре 2018 года, потому непосредственно к гибели Сулеймани его дело отношения не имело.
Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.
Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".