В Южной Корее загорелся 33-этажный жилой дом

В Южной Корее в городе Ульсан 8 октября произошел масштабный пожар в 33-этажном жилом доме, пострадало 15 человек, сотни – эвакуированы. Об этом сообщает SAOstar.
По информации издания, пожар начался ночью в жилом коммерческом доме Samhwan, в котором на первом – третьем этажах находится торговый центр, а выше – 127 квартир.
По информации Yonhap, в результате пожара пострадало 15 человек, сотни – эвакуированы.
Пожарные сообщили, что возгорание началось на 12-м этаже, позже появилась версия, что на третьем. Точную причину устанавливают.
В агентстве добавили, что пламя быстро распространилось по всему зданию из-за сильного ветра.
Очевидцы публикуют фото и видео происшествия в социальных сетях.
울산 화제 현장 #울산화재 #울산화재현장. https://t.co/03RGSDdl3A pic.twitter.com/RhWFwlnbXK— PARK (@nolto) October 8, 2020
#울산화재 #불 #화재 #fire #ulsan #southkorea https://t.co/UKy4MNq1cs pic.twitter.com/8rdHcc9qB6— Zhany.yo (@YoZhany) October 8, 2020
지금 바람도 불고 그래서 헬기도 못 뜬다고 하네요...— (@UVE_0619) October 8, 2020