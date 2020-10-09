В Южной Корее загорелся 33-этажный жилой дом

В Южной Корее в городе Ульсан в результате пожара в 33-этажном жилом доме пострадало 15 человек, сотни – эвакуированы.

Из-за сильного ветра пожар распространился на все здание Скриншот: 연합뉴스 Yonhapnews / YouTube

В Южной Корее в городе Ульсан 8 октября произошел масштабный пожар в 33-этажном жилом доме, пострадало 15 человек, сотни – эвакуированы. Об этом сообщает SAOstar.

По информации издания, пожар начался ночью в жилом коммерческом доме Samhwan, в котором на первом – третьем этажах находится торговый центр, а выше – 127 квартир.

По информации Yonhap, в результате пожара пострадало 15 человек, сотни – эвакуированы.

Пожарные сообщили, что возгорание началось на 12-м этаже, позже появилась версия, что на третьем. Точную причину устанавливают.

В агентстве добавили, что пламя быстро распространилось по всему зданию из-за сильного ветра.

ВИДЕО

Видео: 연합뉴스 Yonhapnews / YouTube

Очевидцы публикуют фото и видео происшествия в социальных сетях.