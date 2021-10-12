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В Калифорнии запретили снимать презерватив во время секса без разрешения партнера

Криминализировать стелсинг пытались с 2017 года
Криминализировать стелсинг пытались с 2017 года
Фото: depositphotos.com

Калифорния стала первым американским штатом, запретившим снятие презерватива без разрешения во время секса или стелсинг. Соответствующий законопроект 7 октября подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом, отмечает Associated Press.

Теперь по закону для снятия презерватива нужно получить устное согласие партнера или партнерши. В противном случае пострадавшая сторона имеет право подать в суд с требованием компенсации.

Попытки криминализировать снятие презерватива без разрешения в Калифорнии были еще в 2017 году после того. Толчком для этого стало исследование Йельского университета того же года, которое обнаружило распространенность этого явления.

Законодательные аналитики тогда заявили, что стелсинг можно рассматривать как акт сексуального насилия. Однако на практике дела по таким случаям возбуждались редко из-за сложности доказательства того, что преступник действовал намеренно, а не случайно.

Также Ньюсом одобрил другой законопроект, который приравнивает изнасилование супруга к изнасилованию постороннего человека. До сих пор Калифорния была одним из 11 штатов, который рассматривал сексуальные преступления в браке как отдельную категорию. За них предусматривалось не менее суровое наказание, но у осужденных было больше возможностей условно-досрочного освобождения.

Ранее 6 октября Ньюсом одобрил продление срока давности для подачи гражданских исков жертвами, которые подверглись сексуальному насилию со стороны правоохранителей при исполнении.

Контекст:

В 2019 году профессор Келли Кью Дэвис из Университета Аризоны провела исследование по поводу сопротивления использованию презервативов, его опубликовала Национальная медицинская библиотека США. В нем приняли участие 503 женщины в возрасте от 21 до 30 лет.

Результаты показали, что 87% женщин подвергались непринудительному сопротивления использованию презервативов со стороны партнера, а 49% – принудительному. У 12% женщин партнеры занимались стелсингом. 

В некоторых странах стелсинг уже запрещен как сексуальное преступление: в частности, в Великобритании, Германии и Новой Зеландии, отмечает BBC.

Теги: США, Калифорния, секс, сексуальное насилие, Гэвин Ньюсом
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