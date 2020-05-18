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В Канаде разбился самолет королевских ВВС

Жительница канадского Камлупса рассказала, что пилот разбившегося самолета королевских ВВС катапультировался, а находившаяся на борту женщина погибла.

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Самолет принадлежит пилотажной группе The Snowbirds
Самолет принадлежит пилотажной группе The Snowbirds
Фото: Canadian Forces Snowbirds / Facebook

17 мая в районе канадского города Камлупс (Британская Колумбия) разбился самолет пилотажной группы The Snowbirds королевских военно-воздушных сил Канады. Об этом сообщили в Twitter ВВС.

"Самолет канадских вооруженных сил Snowbirds потерпел крушение в районе Камлупса, Британская Колумбия. Нашим приоритетом в настоящее время является определение статуса нашего личного состава и вспомогательного персонала", – сказано в твите.

Момент падения попал на видео очевидцев. На ролике видно, что самолет сорвался вниз, а перед падением из него катапультировался как минимум один человек.

Местная жительница Дана Хингс рассказала Global News, что видела погибшую женщину и катапультировавшегося пилота самолета, который опустился на крышу дома.

Другой местный житель отметил, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома.

Теги: Канада, самолет, крушение, женщины, пилот
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