В Канаде разбился самолет, который вез баннер с предложением выйти замуж. Есть погибший

Самолет Cessna 172 вез баннер с предложением руки и сердца. На борту было два человека. В результате крушения один из них погиб, второй – госпитализирован.

К месту происшествия были отправлены полиция и пожарные, а также группа следователей из Совета по безопасности на транспорте Канады.

Известно, что самолет разбился рядом с Мостом согласия, который ведет к острову Сент-Элен, где полным ходом идет музыкальный фестиваль Osheaga Get Together. Организаторы мероприятия заявили, что инцидент не повлиял на фестиваль.