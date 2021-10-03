В США из-за попадания птицы в двигатель загорелся пассажирский самолет

Об этом сообщил канал Fox29 Philadelphia.

Самолет, который отправлялся в Форт-Лодердейл (34 км к северу от Майами), остановился перед самим взлетом, так как в один из двигателей попала большая птица, рассказал представитель авиакомпании.

На борту авиалайнера было 102 пассажира, их эвакуировали. Два человека получили незначительные травмы.

Процесс эвакуации показал в Twitter портал The Lakewood Scoop.